Londra: andamento negativo per Shell

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di petrolio e gas naturale, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shell, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,01 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,78. L'equilibrata forza rialzista di Shell è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,25.

