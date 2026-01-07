Londra: andamento negativo per Shell

distributore di petrolio e gas naturale

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,01 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,78. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)