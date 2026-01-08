Londra: in calo Shell

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale
, che mostra un decremento del 2,11%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Shell
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Shell
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,88 sterline con area di resistenza individuata a quota 26,22. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)