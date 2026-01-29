Milano 14:24
Parigi: performance negativa per Teleperformance

(Teleborsa) - Pressione su il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta con una perdita dell'1,86%.

Lo scenario su base settimanale di Teleperformance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Teleperformance evidenzia un declino dei corsi verso area 52,74 Euro con prima area di resistenza vista a 55,18. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 51,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
