Milano 14:23
45.706 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:23
10.139 -0,02%
Francoforte 14:23
25.442 +0,15%

Piazza Affari: positiva la giornata per Saipem

Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
