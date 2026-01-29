Milano 9:16
45.413 +0,61%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:16
10.221 +0,65%
24.702 -0,49%

PLATINUM del 28/01/2026

Finanza
PLATINUM del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,70%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2.837,5. Primo supporto visto a 2.486. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2.337,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```