PLATINUM del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,70%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2.837,5. Primo supporto visto a 2.486. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2.337,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)