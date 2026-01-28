Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

PLATINUM del 27/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

In ribasso il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 12,15% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2.774,8 con primo supporto visto a 2.423,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2.306,2.


Ufficio Studi Teleborsa
