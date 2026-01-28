PLATINUM del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
In ribasso il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 12,15% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2.774,8 con primo supporto visto a 2.423,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2.306,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)