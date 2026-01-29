Riforma commercialisti, l'ANC preme su equo compenso, formazione e regime fiscale

(Teleborsa) -è stata ricevuta oggidella Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge per ladella disciplina dell’ordinamento della professione di commercialista e di esperto contabile. Il Presidente ANCha colto l'occasione per sottolineare che la riforma talmenteper la categoria da non poter correre il rischio di vederla vanificata.E' stata espressarispetto aldi riforma"dovuta sia all’della professione, la sola che possa permettere agli iscritti all’Ordine di stare al passo con i cambiamenti della società, sia allainterno alla categoria, che di fatto ha impedito di trovare una condivisione sui contenuti della riforma".L’auspicio dell’Associazione è che, attraverso l’iter parlamentare, ile che si possa avere una riforma in grado di rendere la professione attrattiva per i giovani e di valorizzare il ruolo sussidiario del commercialista, che quotidianamente opera a supporto della Pubblica Amministrazione.Ilnel suo intervento si èche l’ANC ritiene siano imprescindibili per le professioni ordinistiche, tra questi: riconoscere come riservate ledegli iscritti all’ordine in quanto attività tipiche, con l’opportunità di eliminare dal testo della riforma il riferimento alle professioni non ordinistiche di cui alla legge 4/2013;che sostanzialmente si riferiscono ad attività tipiche del commercialista e che negli ultimi anni hanno proliferato; ridefinire radicalmente laper cercare di armonizzare con tutte le attività svolte dal commercialista, facendo in modo di garantire in prevalenza la gratuità;i, eliminare la doppia imposizione del contributo integrativo e soprattutto, in ambito fiscale, prevedere l’applicazione del regime di cassa;, ampliandone l’applicazione a tutti i rapporti professionali intrattenuti, indipendentemente dalla natura del soggetto committente; riconoscere non solo formalmente ma anche concretamente il, che deve poter avere pari dignità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione; in materia di, pur condividendo l’Associazione la previsione del suo svolgimento durante il periodo degli studi universitari, data l’importanza che questo rappresenta per la formazione del futuro professionista, si ritiene opportuno definire un giusto equilibrio per evitare di sminuire la portata e la funzione.Sul fronte delle, che così come declinate nel testo formulato dal Consiglio Nazionale destano non poche perplessità, l’ANC è dell’avviso che, sono altresì immotivate se non danno luogo ad uno specifico riconoscimento giuridico del titolo, con il rischio di creare discriminazioni all’interno della categoria.Nel concludere il suo intervento, il Presidente ANC ha rappresentato la necessità che il nuovo ordinamento della professione assicuririspetto alle. "Non si comprende, infatti, la ragione per quale mentre i bilanci degli ordini locali sono sottoposti legittimamente all’approvazione dell’assemblea degli iscritti, il bilancio del consiglio nazionale, sia preventivo che consuntivo, è approvato esclusivamente dal Consiglio stesso, senza essere sottoposto all’assemblea degli ordini locali", ha concluso.“Quello che occorre”, ha concluso Cuchel “è un maggiore coinvolgimento di tutti gli organismi della categoria e degli iscritti, per riuscire ad affrontare al meglio le tematiche e i problemi della professione”.