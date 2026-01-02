Milano 17:35
Lavoro occasionale, operativo il nuovo portale INPS

Lavoro occasionale, operativo il nuovo portale INPS
(Teleborsa) - E' operativo il nuovo Portale per le prestazioni di lavoro occasionale e per i titolari di Libretto di famiglia nell'ambito della piattaforma telematica dell'INPS.

Il nuovo portale, frutto di un intervento di refactoring e restyling nell’ambito del processo di evoluzione e semplificazione dei servizi digitali rivolti a cittadini e professionisti, punta a rendere più semplice e intuitiva la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale, sia per chi svolge l’attività lavorativa sia per chi opera come intermediario.

I lavoratori che intendono svolgere prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale devono registrarsi preventivamente sul portale INPS, indicando le informazioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro e al pagamento del compenso.

Con la nuova "Scrivania Prestatore", i lavoratori potranno: visualizzare in un’unica pagina tutte le prestazioni comunicate dagli utilizzatori; consultare lo stato dei pagamenti effettuati dall’INPS; accedere al prospetto annuale dei compensi; gestire le modalità di riscossione del compenso.

Resta fermo l’obbligo per il prestatore di autocertificare l’appartenenza alle categorie previste dalla
normativa, come pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di prestazioni di sostegno al reddito, e il rispetto dei limiti economici annuali stabiliti dalla legge.

Contestualmente, il nuovo portale consentirà anche agli intermediari abilitati – consulenti del lavoro, commercialisti e patronati – di operare per conto sia degli utilizzatori del Libretto Famiglia sia dei prestatori, nel rispetto delle deleghe conferite.
