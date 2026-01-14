Esprinet entra nel regime di adempimento collaborativo dell’Agenzia delle Entrate

ESPRINET

(Teleborsa) -, Gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, è stata ammessa al regime di Adempimento Collaborativo (Cooperative Compliance) dall’Agenzia delle Entrate, un modello di relazione avanzata tra impresa e Amministrazione finanziaria improntato a trasparenza, certezza del diritto e gestione proattiva del rischio fiscale.L’istanza di adesione, spiega una nota, ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate nell’elenco pubblicato l’8 gennaio 2026, è stata presentata nel dicembre 2024 nell’ambito del percorso di tax governance avviato dalla società e rappresenta un traguardo importante nel processo di potenziamento del Tax Control Framework (TCF) – il sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale – in linea con la Strategia Fiscale di Gruppo e con l’evoluzione normativa (D.Lgs. 128/2015 e D.Lgs. 221/2023).L’adesione al regime consente, tra l’altro: l’interlocuzione preventiva e costante con l’Agenzia delle Entrate in caso di incertezza interpretativa; la riduzione dei termini di accertamento; un regime sanzionatorio premiale in presenza di rischi comunicati tempestivamente; un ulteriore rafforzamento reputazionale verso investitori e stakeholder.Esprinet inoltre proseguirà nel consolidamento del proprio modello di tax compliance, nell’aggiornamento continuo dei presidi di controllo e nella diffusione di policy e formazione a tutte le funzioni coinvolte nei processi con impatto fiscale.