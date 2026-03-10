Veicoli industriali: febbraio a +2,3%, trainano i pesanti (+5,8%)

(Teleborsa) - A. I veicoli pesanti (=16 t) segnano un +5,8%, mentre i veicoli leggeri fino a 6 t crescono del 20,8%. In calo i veicoli con massa tra 6,01 e 15,99 t, con una contrazione del 29,0%. E' quanto emerge dal, sulla base delle immatricolazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineando che din aumento del 3,0% rispetto ai primi due mesi del 2025, quando le registrazioni erano state 4.854."L’anno si è aperto con un andamento moderatamente positivo, in coerenza con le previsioni che indicano, per il 2026, una sostanziale stabilità del mercato.e, possibilmente, di replicare le performance registrate nel biennio 2023-2024. In prospettiva, valutiamo positivamente la possibilità di poter contare su strumenti di sostegno pluriennali, da tempo richiesti da UNRAE, che consentano alle imprese di pianificare con maggiore certezza gli investimenti necessari al rinnovo di un parco circolante ancora particolarmente anziano", dichiara"Nel quadro della transizione energetica, l’Italia continua a scontare un gap rilevante rispetto ad altri grandi mercati europei, rendendo sempre più urgente affiancare agli incentivi interventi strutturali. Tra le priorità figurano lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza (oltre 350 kW), la riduzione del costo dell’energia e l’introduzione di misure che favoriscano l’utilizzo di veicoli a basse e zero emissioni, ad esempio attraverso una revisione del sistema dei pedaggi autostradali in linea con la Direttiva Eurovignette", continua Dattoli."In questo percorso è, valorizzando tutte le soluzioni disponibili per la decarbonizzazione – dall’elettrico ai biocarburanti e HVO, fino al bioLNG – e garantendo, nel cammino verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione, un adeguato grado di flessibilità nell’applicazione dei target, così da accompagnare in modo realistico e sostenibile gli ingenti investimenti dei Costruttori e l’evoluzione del settore", conclude il Presidente Dattoli.