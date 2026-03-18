Geely Auto punta a vendere quasi 3,5 milioni di veicoli nel 2026

Ricavi in crescita a doppia cifra nel 2025 grazie a modelli elettrici e ibridi

(Teleborsa) - La cinese Geely Auto, quotata a Hong Kong, ha chiuso il 2025 con un utile annuale attribuibile agli azionisti pari a 16,85 miliardi di yuan (2,45 miliardi di dollari) sostanzialmente stabili rispetto a 16,81 miliardi di yuan dell’anno precedente.



I ricavi sono aumentati del 25% a 345,2 miliardi di yuan. Le vendite totali di veicoli sono balzate del 39% a poco più di 3 milioni di unità, grazie alla robusta domanda di modelli elettrici e ibridi, che hanno rappresentato più della metà delle consegne complessive. Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) sono aumentate del 90% durante l’anno, sostenute dalla forte crescita della gamma Galaxy e dalle solide prestazioni dei marchi premium Lynk & Co e ZEEKR.



Escludendo le voci straordinarie, l’utile core è aumentato del 36%, riflettendo migliori efficienze di scala e controllo dei costi nonostante un ambiente di prezzi altamente competitivo.



La società ha proposto un dividendo finale di 0,50 HK$ per azione ordinaria, in aumento rispetto a 0,33 HK$ dell’anno precedente. Tale proposta è soggetta all'approvazione degli azionisti in occasione dell'assemblea generale annuale che si terrà il 1° giugno 2026.



Il Gruppo si è prefissato un obiettivo di volume di vendite pari a 3,45 milioni di unità per il 2026, con un incremento di circa il 14% rispetto al volume totale di vendite realizzato nel 2025.

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