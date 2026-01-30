Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,47%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,6221. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6143. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,6299.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)