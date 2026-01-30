Milano 10:00
45.435 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:00
10.194 +0,21%
Francoforte 10:00
24.526 +0,89%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 182,92. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 183,58. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 182,69.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
