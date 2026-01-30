Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 182,92. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 183,58. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 182,69.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)