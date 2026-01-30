Milano
29-gen
45.076
-0,14%
Nasdaq
29-gen
25.884
-0,53%
Dow Jones
29-gen
49.072
+0,11%
Londra
29-gen
10.172
+0,17%
Francoforte
29-gen
24.309
-2,07%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 04.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,85% alle 03:50
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,85% alle 03:50
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 52.923,12 punti
In breve
,
Finanza
30 gennaio 2026 - 03.50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,85% alle 03:50 e si muove in territorio negativo a 52.923,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,77% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,92% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,91% alle 07:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,44% alle 07:20
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,44% alle 03:50
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,44% alle 07:20
Borsa: Tokyo avanza dello 0,23% alle 07:20
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,56% alle 03:50
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,97% alle 03:50
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,96% alle 03:50
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto