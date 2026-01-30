Milano 29-gen
45.076 -0,14%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 +0,17%
Francoforte 29-gen
24.309 -2,07%

Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,85% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 52.923,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,85% alle 03:50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,85% alle 03:50 e si muove in territorio negativo a 52.923,12 punti.
Condividi
```