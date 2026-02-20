Milano 19-feb
45.794 -1,22%
Nasdaq 19-feb
24.797 -0,41%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 19-feb
10.627 -0,55%
Francoforte 19-feb
25.044 -0,93%

Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,29% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 56.726,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,29% alle 03:50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,29% alle 03:50 e si muove in territorio negativo a 56.726,73 punti.
Condividi
```