Milano 29-gen
45.076 -0,14%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 +0,17%
Francoforte 29-gen
24.309 -2,07%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 27.968,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 27.968,09 in apertura.
Condividi
```