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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,47%
Ibex 35 chiude a 17.059,3 Euro
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Finanza
13 marzo 2026 - 17.53
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,47% e archivia la seduta a 17.059,3 Euro.
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