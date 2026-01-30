Milano 14:59
45.437 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 14:59
10.200 +0,28%
Francoforte 14:59
24.473 +0,67%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Health Care

Performance positiva per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
