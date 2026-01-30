Ferretti, Cda istituisce un “Independent Board Committee” nell'ambito dell'OPA di KKCG Maritime

Ferretti

(Teleborsa) -ha fatto sapere che il Cda ha esaminato e preso atto della comunicazione diffusa, in data 19 gennaio 2026, daavente a oggetto la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata fino a 52.132.861 azioni di Ferretti, rappresentative del 15,4% del capitale sociale, nonché dell’avvenuto deposito da parte di KKCG Maritime, in data 29 gennaio 2026, del documento d’offerta presso la Consob e presso l’Executive Director of the Corporate Finance Division of the SFC, ai sensi dell’Hong Kong Takeover Code.Nel rispetto delle previsioni di cui all’HK Takeover Code, il Cda hacomposto interamente dagli amministratori non esecutivi Hao Qinggui, Piero Ferrari, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun, Stefano Domenicali e Zhu Yi.