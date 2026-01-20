TISG, TP ICAP Midcap: offerta KKCG su Ferretti conferma appetito nel settore yatch

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ribadisce la raccomandazione "Buy" su The Italian Sea Group
(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, dopo che l'offerta pubblica di acquisto parziale di KKCG su Ferretti
conferma che gli investitori rimangono disposti a pagare per i player nautici con un'identità forte
, anche dopo due anni di normalizzazione del mercato.
Viene fatto notare che l'offerta parziale annunciata ieri
dal fondo di investimento ceco valuta Ferretti a circa 12 volte il rapporto prezzo/utili (P/E) al 2026. "Il messaggio è chiaro: nel settore nautico, marchi forti, modelli di business chiari e un'esecuzione coerente continuano a essere pagati
, anche in condizioni di mercato più tranquille - si legge in una ricerca - In pratica, ciò significa portafogli prodotti differenziati, ordini ben distribuiti e prezzi disciplinati: caratteristiche condivise da Ferretti, Sanlorenzo
e TISG".
TP ICAP Midcap ricorda che, storicamente, il mercato ha solitamente valutato Ferretti e Sanlorenzo in base a multipli più elevati
, date le loro dimensioni più ampie e la maggiore visibilità del portafoglio ordini. Lo sconto di circa il 30% su TISG (al 19 gennaio 2026) rientra in questo schema. Tuttavia, se il momentum
osservato da TISG dal terzo trimestre del 2025 dovesse continuare, la traiettoria potrebbe accelerare e la valutazione potrebbe avvicinarsi al minimo implicito a cui fa riferimento l'offerta di KKCG.
Secondo il broker francese, con il portafoglio ordini in evoluzione, TISG non dovrebbe rimanere ancorato a un P/E di circa 9x per il 2026, ma piuttosto gravitare verso circa 12x. "Rimaniamo in attesa di ulteriori annunci di ordini
, che ci porterebbero logicamente a rivedere il nostro scenario a medio termine e potrebbero innescare un significativo re-rating se l'attuale andamento venisse confermato", viene sottolineato.