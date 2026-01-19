Ferretti sale in Borsa e si allontana dal prezzo offerto da KKCG

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per Ferretti
, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, dopo che stamattina l'azionista KKCG Maritime, che fa capo al gruppo europeo KKCG e all'imprenditore ceco Karel Komárek, ha lanciato
un'OPA parziale sulle azioni di Ferretti con l'obiettivo di aumentare la propria quota
dall'attuale 14,5% al 29,9% del capitale.
KKCG ha indicato di non voler superare il 30% che farebbe scattare l'obbligo di OPA totalitaria. Il suo obiettivo è sostenere l'elezione dei candidati al rinnovo del prossimo CdA
e supportare la crescita organica e inorganica di Ferretti facendo leva sulla propria esperienza consolidata nel settore.
Il prezzo d'OPA parziale è pari a 3,50 euro per azione
su base cum-dividend, pari a: un premio del 21.3% rispetto al prezzo "undisturbed" dell'11 dicembre (precedente all'avvio degli acquisti dell'azionista cinese Weichai che detiene oggi il 38,3% dopo aver acquistato sul mercato l'0,8% nelle ultime settimane); uno sconto del 3,8% sui prezzi di chiusura di venerdì
16 gennaio (ultimo giorno di trading prima dell'annuncio odierno).Equita
legge l'operazione come tentativo di rafforzare l'influenza
di KKCG in vista del prossimo rinnovo del CdA, che avverrà con l'approvazione dei risultati del 2025 (data ancora non definita). Secondo Kepler Cheuvreux, KKCG dovrebbe supportare l'attuale management
di Ferretti. L'azionista è entrata in Ferretti in occasione della quotazione a Milano del 2023, con una quota di circa il 10%, gradualmente aumentata fino all'attuale 14,5%. In caso di successo, l'operazione porterebbe KKCG al 29,9%, che insieme ad altri grandi azionisti europei (Piero Ferrari e Danilo Iervolino), rappresenterebbe quasi il 40% del capitale di Ferretti. D'altra parte, Weichai, l'azionista cinese (che oggi controlla il CdA), ha acquistato azioni Ferretti da metà dicembre (la sua quota è salita dal 37,5% a circa il 38,5%) al fine di mantenere la sua presa sulla società.Ferretti si attesta a 3,694 euro, con un aumento dell'1,43%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,727 e successiva a 3,823. Supporto a 3,631.