Ferretti, l'azionista KKCG lancia OPA parziale per salire a 29,9% e avere ruolo più attivo

Ferretti

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio di un'avente a oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, con l'obiettivo di aumentare la propria partecipazione. Al completamento dell'offerta, KKCG Maritime intende esercitare i diritti di voto a sostegno dell'elezione dei candidati al CdA che proporrà nel contesto della prossima assemblea degli azionisti.KKCG Maritime è una società interamente controllata da KKCG, un gruppo europeo che investe in società con l'obiettivo di accompagnarle nei processi di innovazione e nello sviluppo del business, fondato dall'imprenditore e filantropo Karel Komárek. Il gruppo è. L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e, in ogni caso, non porterà KKCG Maritime a superare la soglia del 30% - che farebbe sorgere l'obbligo di promuovere un'OPA obbligatoria."Questa offerta riflette l'ambizione di rafforzare il nostro investimento a lungo termine in Ferretti e di contribuirne alla crescita e allo sviluppo futuri - ha commentatodi KKCG - La nostra comprovata esperienza nella creazione di valore si basa su un approccio di investimento attivo, incentrato su una governance partecipativa, un team di gestione esperto e un impegno strategico a lungo termine: faremo leva sulla nostra esperienza consolidata per sostenere le opportunità di crescita organica e inorganica di Ferretti nell'attuale dinamica globale del settore".In base ai termini dell'offerta, gli azionisti aderenti riceveranno(equivalenti a circa 31,71 HKD) su base cum-dividendo. Il corrispettivo rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo ufficiale undisturbed delll'11 dicembre 2025 su Euronext Milan (ovvero l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'inizio della recente serie di acquisizioni di azioni da parte del maggiore azionista di Ferretti) e del 21,9% rispetto al prezzo di chiusura undisturbed sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data. Il controvalore massimo complessivo dell'offerta ammonta a 182.465.014 euro.L'annuncio di KKCG Maritime arriva dopo una corsa superiore al 20% del titolo nell'ultimo mese, spinto dai, i cinesi di Weichai Group (che operano attraverso la controllata Ferretti International Holding).