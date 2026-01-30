Milano 9:54
45.410 +0,74%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:54
10.188 +0,16%
24.510 +0,82%

Francoforte: risultato positivo per SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per SAP
(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca, con un rialzo del 3,50%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società tech evidenzia un declino dei corsi verso area 167,2 Euro con prima area di resistenza vista a 172,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 164.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
