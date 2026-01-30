Francoforte: risultato positivo per SAP

(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca
, con un rialzo del 3,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società tech
evidenzia un declino dei corsi verso area 167,2 Euro con prima area di resistenza vista a 172,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 164.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)