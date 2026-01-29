Milano 11:04
45.321 +0,40%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:04
10.192 +0,37%
Francoforte 11:03
24.549 -1,10%

Perde SAP sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde SAP sul mercato di Francoforte
Ribasso per la compagnia software tedesca, che passa di mano in perdita del 9,48%.
Condividi
```