Francoforte: scambi al rialzo per Fraport

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, in guadagno del 3,25% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fraport
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 80,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 78,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 81,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)