Milano 13:22
45.529 +1,01%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:22
10.227 +0,54%
Francoforte 13:22
24.541 +0,95%

Parigi: balza in avanti Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Teleperformance
(Teleborsa) - Bene il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un rialzo del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleperformance, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Teleperformance suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,54 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
