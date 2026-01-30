Parigi: balza in avanti Teleperformance

(Teleborsa) - Bene il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con un rialzo del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleperformance
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Teleperformance
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,54 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)