Pensioni, Calderone: "Rischio 4.900 esodati non 50mila. Saranno tutelati"

(Teleborsa) - "Con riferimento al tema degli esodati, a seguito degli effetti derivanti dell'applicazione della legge Fornero, a oggi secondo i dati puntuali forniti dall'Inps al Ministero, i soggetti che potrebbero essere a rischio di non maturare il diritto alla pensione entro la fine della prestazione di accompagnamento sono stimati in 4.900 unità, numero assolutamente diverso da quello pubblicato e diffuso anche da organizzazioni sindacali di oltre 50mila persone". È quanto ha ha affermato la, al question time al Senato, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative in materia di requisiti per il pensionamento ed il rafforzamento della previdenza complementare."Sulla questione, a garanzia dei lavoratori, si procederà, previo confronto con le parti sociali, a disposizioni attuative volte a chiarire che la corresponsione della prestazione sarà garantita fino al raggiungimento degli effettivi requisiti per il pensionamento", ha spiegato la ministra."In continuità con l'azione già avviata, il Governo – ha concluso– intende proseguire lungo una linea improntata a equilibrio, gradualità, responsabilità, consolidando un sistema di uscita dal lavoro che sia equo, flessibile e sostenibile. Un sistema capace di tutelare i lavoratori prossimi al pensionamento, evitare nuove situazioni di incertezza, garantire alle future generazioni un impianto previdenziale solido, inclusivo, coerente con le trasformazioni del mercato del lavoro e della società".Sempre ieri l'aula della Cameraha dato il via libera allacon 125 voti a favore, 100 contrari e 10 astenuti. Respinte, invece, le mozioni delle opposizioni: una unitaria di Pd-M5s-Avs, una di Azione e una di Iv.Lampegna, tra l'altro, il governo "a proseguire nell'azione di monitoraggio e intervento sugli effetti degli adeguamenti automatici dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, anche attraverso interventi correttivi in riduzione o di congelamento in continuità con quanto già disposto con la legge di bilancio 2026". Lachiedeva invece di adottare iniziative "volte a rivedere, sin dal primo provvedimento utile, la decisione di incrementare i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione e ad eliminarne il meccanismo di revisione periodica, abolendo immediatamente il meccanismo automatico di adeguamento all'aspettativa di vita, escludendo altresì ogni ulteriore iniziativa volta a prolungare il già improprio strumento delle finestre di uscita" oltre che rendere strutturali "canali di uscita anticipata come Ape sociale, estendendola anche ai lavoratori autonomi, e Opzione donna". Laimpegnava, infine, il governo "a garantire il mantenimento dei principi cardine della riforma pensionistica del 2011, ivi inclusi l'automatismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita e la cadenza biennale degli aggiornamenti".