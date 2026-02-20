Milano 9:11
45.929 +0,29%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:12
10.645 +0,17%
25.046 +0,01%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,23%)

Il FTSE MIB prende il via a 45.900,1 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,23%, a quota 45.900,1 in apertura.
