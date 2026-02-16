TXT e-solutions prosegue il buyback e acquista azioni per 615.900 euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions
ha comunicato che, dal 27 gennaio al 6 febbraio 2026, ha acquistato 22.867 azioni proprie
per un controvalore
pari a 615.900,60 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
Al 6 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 363.037 azioni proprie, pari al 2,7913% del capitale sociale.
Nel frattempo, sul listino milanese, TXT e-solutions
scivola e si posiziona a 24,1 euro, con una discesa dell'1,63%.