TXT e-solutions prosegue il buyback e acquista azioni per 615.900 euro

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 27 gennaio al 6 febbraio 2026, haper unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.Al 6 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 363.037 azioni proprie, pari al 2,7913% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,scivola e si posiziona a 24,1 euro, con una discesa dell'1,63%.