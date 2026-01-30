RFI e ADR Assistance: accordo per l’assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta a Fiumicino

(Teleborsa) - Garantire un’assistenza continua e coordinata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM)
che viaggiano tra treno e aereo
: è questo l’obiettivo del protocollo firmato da Rete Ferroviaria Italiana e ADR Assistance
, società controllata da Aeroporti di Roma, per lo scalo di Roma Fiumicino.
Dopo l’accordo siglato a fine 2024 con SAGAT per la stazione di Torino Aeroporto, la nuova intesa introduce un modello di cooperazione strutturato tra il servizio di assistenza ferroviaria e quello aeroportuale
, pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri PRM e rafforzare l’integrazione tra i gestori delle principali infrastrutture di trasporto. Grazie a un consolidamento del coordinamento tra le rispettive sale operative di RFI e ADR Assistance, il nuovo assetto consente di accompagnare il passeggero in modo continuo lungo l’intero percorso
, dal treno all’aeromobile e viceversa, assicurando maggiore fluidità, chiarezza dei processi e qualità del servizio, riducendo i tempi di attesa.
Le richieste di assistenza continueranno a essere inoltrate separatamente, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e l’erogazione del servizio resterà in capo al personale specializzato di ciascuna organizzazione. Sarà invece il processo complessivo ad essere monitorato e gestito in modo congiunto da RFI e ADR Assistance
, con il passaggio della presa in carico del passeggero che avverrà presso lo specifico punto di interscambio (Totem dedicato), all’interno della stazione ferroviaria dello scalo di Roma Fiumicino.
Il servizio di assistenza nella stazione ferroviaria può essere richiesto attraverso i diversi canali messi a disposizione da RFI.
È possibile rivolgersi direttamente a una delle Sale Blu
, operative tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6:45 alle 21:30. In alternativa, l’assistenza può essere prenotata contattando il servizio via posta elettronica o telefonicamente
, tramite numero verde gratuito da rete fissa in Italia o numero a tariffazione ordinaria da cellulare e dall’estero. Il servizio è inoltre accessibile online attraverso il portale dedicato e tramite l’app ufficiale Sala Blu Plus
, disponibile per dispositivi iOS e Android.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di RFI volto a migliorare l’accessibilità delle stazioni e dei servizi ferroviari
, valorizzando la collaborazione con i principali nodi di interscambio del Paese e ponendo al centro le esigenze delle persone.