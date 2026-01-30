RFI e ADR Assistance: accordo per l’assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta a Fiumicino

(Teleborsa) - Garantireche: è questo, società controllata da Aeroporti di Roma, per lo scalo di Roma Fiumicino.Dopo l’accordo siglato a fine 2024 con SAGAT per la stazione di Torino Aeroporto, la nuova intesa introduce un, pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri PRM e rafforzare l’integrazione tra i gestori delle principali infrastrutture di trasporto. Grazie a un consolidamento del coordinamento tra le rispettive sale operative di RFI e ADR Assistance, il nuovo assetto consente di, dal treno all’aeromobile e viceversa, assicurando maggiore fluidità, chiarezza dei processi e qualità del servizio, riducendo i tempi di attesa.Le richieste di assistenza continueranno a essere inoltrate separatamente, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e l’erogazione del servizio resterà in capo al personale specializzato di ciascuna organizzazione. Sarà invece il, con il passaggio della presa in carico del passeggero che avverrà presso lo specifico punto di interscambio (Totem dedicato), all’interno della stazione ferroviaria dello scalo di Roma Fiumicino.IlÈ possibile rivolgersi direttamente a una delle, operative tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6:45 alle 21:30. In alternativa, l’assistenza può essere prenotata contattando il servizio, tramite numero verde gratuito da rete fissa in Italia o numero a tariffazione ordinaria da cellulare e dall’estero. Il servizio è inoltre accessibile online attraverso il, disponibile per dispositivi iOS e Android.L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di RFI volto a, valorizzando la collaborazione con i principali nodi di interscambio del Paese e ponendo al centro le esigenze delle persone.