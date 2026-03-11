Assicurazioni, raccolta premi +7,8% nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025, la raccolta premi
delle compagnie assicurative in Italia
ha raggiunto i 182 miliardi, in aumento del 7,8%
rispetto al 2024. La crescita ha riguardato sia i rami Danni (+6,5%)
sia i rami Vita (+8,3%).
"Il positivo sviluppo della raccolta premi è indice di un livello sempre maggiore di protezione delle famiglie e imprese italiane verso i rischi di varia natura che caratterizzano lo scenario in cui esse operano. Prova di questo sono i quasi 40 miliardi di euro pagati per gestire i risarcimenti ed erogare le prestazioni agli assicurati nel settore Danni, che corrispondono a oltre 18 milioni di casi", ha affermato il Presidente ANIA, Giovanni Liverani
, facendo anche al gap che caratterizza l'Italia rispetto al resto dell'UE.
"Di fronte a sfide epocali come il rischio di fragilità finanziaria, il rischio demografico derivante da una sempre minore natalità e da una crescente longevità oppure i rischi climatici di cui osserviamo di anno in anno l’aumento di frequenza e intensità, la crescita dei premi assicurativi nel Paese è un’ottima notizia", ha aggiunto Liverani.
Considerando le sole compagnie di assicurazione nazionali
e le rappresentanze per l’Italia di imprese extra-europee, la raccolta premi complessiva ha superato i 162 miliardi, in aumento del 7,2%
rispetto al 2024, grazie alla crescita del ramo Danni (+6,6%)
e Vita (+7,5%).
Nell'ambito dei rami Vita,
l’aumento è stato determinato principalmente dalle polizze Unit-Linked di ramo III (+19%)
e, in misura ridotta, anche dalle polizze sulla Vita umana (+0,6)
. Balzo del 48,1%
per le polizze di ramo VI – Fondi Pensione
, i cui premi hanno raggiunto, a fine 2025, i 5,7 miliardi e quelle di ramo IV – Malattia (+19%)
con un volume premi di 384 milioni. In diminuzione del 3,7% i premi del ramo V – Capitalizzazione
che ha contabilizzato una raccolta pari a 1,4 miliardi.
I premi contabilizzati nei rami Danni
delle imprese nazionali ed extra-europee sono risultati in crescita del 6,6% rispetto al 2024 per un volume che ha superato i 43,5 miliardi. Questo risultato è stato determinato da un aumento dei premi del ramo R.C. Auto (+3,6%)
e da una crescita significativa dei premi negli altri rami Danni (+8,0%).
I premi del ramo R.C. Auto e veicoli marittimi
(circa 1,5 miliardi) sono risultati in aumento del 12,7%
e i restanti rami del settore Danni hanno registrato una variazione positiva del 4,7%.
