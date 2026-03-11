(Teleborsa) - Nel 2025, ladelle compagnie assicurative in Italiaha raggiunto irispetto al 2024. La crescita ha riguardato sia i ramisia i rami"Il positivo sviluppo della raccolta premi è indice di un livello sempre maggiore di protezione delle famiglie e imprese italiane verso i rischi di varia natura che caratterizzano lo scenario in cui esse operano. Prova di questo sono i quasi 40 miliardi di euro pagati per gestire i risarcimenti ed erogare le prestazioni agli assicurati nel settore Danni, che corrispondono a oltre 18 milioni di casi", ha affermato il Presidente ANIA,, facendo anche al gap che caratterizza l'Italia rispetto al resto dell'UE."Di fronte a sfide epocali come il rischio di fragilità finanziaria, il rischio demografico derivante da una sempre minore natalità e da una crescente longevità oppure i rischi climatici di cui osserviamo di anno in anno l’aumento di frequenza e intensità, la crescita dei premi assicurativi nel Paese è un’ottima notizia", ha aggiunto Liverani.Considerando le solee le rappresentanze per l’Italia di imprese extra-europee, la raccolta premi complessiva ha superato irispetto al 2024, grazie alla crescita del ramoNell'ambito deil’aumento è stato determinato principalmente dallee, in misura ridotta, anche dalle polizze sulla. Balzo del 48,1%per le polizze di, i cui premi hanno raggiunto, a fine 2025, i 5,7 miliardi e quelle dicon un volume premi di 384 milioni. In diminuzione del 3,7% i premi delche ha contabilizzato una raccolta pari a 1,4 miliardi.I premi contabilizzati neidelle imprese nazionali ed extra-europee sono risultati in crescita del 6,6% rispetto al 2024 per un volume che ha superato i 43,5 miliardi. Questo risultato è stato determinato da un aumento dei premi del ramoe da una crescita significativa dei premi negliI premi del ramo(circa 1,5 miliardi) sono risultatie i restanti rami del settore Danni hanno registrato una variazione positiva del 4,7%.