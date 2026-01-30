Spagna, inflazione dicembre rallenta al 2,4%

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola frena a dicembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 2,4% rispetto al 2,9% di novembre ed in linea con quanto atteso dagli analisti.L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione negativa (-0,4%), superiore alle attese (-0,3%), dopo il +0,3% di novembre.L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 2,5% (atteso 2,4%) dopo il +3% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a -0,7% (-0,8% atteso) contro il +0,6% di novembre.