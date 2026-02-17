Germania, inflazione gennaio confermata al +2,1% su anno

(Teleborsa) - Confermata in leggero aumento l'2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,1%, rispetto al +1,8% rilevato nel mese precedente.si registra un +0,1%, uguale alla stima preliminare, contro il dato invariato di dicembre.Quanto all', ha registrato una diminuzione dello 0,1% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,1% su anno (+2,1% il dato preliminare e 2% il mese precedente)."L'aumento dei prezzi al consumo complessivi si è intensificato all'inizio dell'anno - afferma Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica - In particolare, a gennaio i prezzi deisono aumentati più che nei mesi precedenti. Nei mesi da settembre a dicembre 2025, l'aumento dei prezzi osservato per i prodotti alimentari è stato comunque inferiore all'inflazione complessiva. Inoltre, l'aumento dei prezzi deicontinua a far salire l'inflazione a gennaio".