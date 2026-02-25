Eurozona, inflazione annua in calo all'1,7% a gennaio. Dato core in linea con le attese

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea,è stato dell'1,7% a, in linea con le attese,rispetto al 2,0% di dicembre. Un anno prima, il tasso era del 2,5%. L'inflazione annua nell'Unione Europea è stata del 2,0% a gennaio 2026, in calo rispetto al 2,3% di dicembre. Un anno prima, il tasso era del 2,8%.Su base congiunturale, il tasso di inflazione nell'area dell'euro è sceso al -0,6% a gennaio 2026, oltre le attese del -0,5%, dal +0,2% rilevato a dicembre.sono stati registrati in Francia (0,4%), Danimarca (0,6%), Finlandia e Italia (entrambi 1,0%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,5%), Slovacchia (4,3%) ed Estonia (3,8%). Rispetto a dicembre 2025, l'inflazione annua è diminuita in ventitré Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in tre.A gennaio 2026, ilal tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è venuto dai servizi (+1,45 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,51 pp), beni industriali non energetici (+0,09 pp) ed energia (-0,39 pp).L'segna un +2,2% su base annua a gennaio, in linea con le attese e leggermente sotto il +2,3% del mese precedente. L'mostra un +2,1%, inferiore al +2,2% delle attese e al +2,3% del mese precedente.