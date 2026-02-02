A Milano il primo Simposio nazionale della Creator Economy

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a, presso il, il primo Simposio nazionale dedicato alla, promosso danata dalla fusione traUn’intera giornata diper approfondiredi un settore che in Italiarappresenta più del 60% dei ricavi pubblicitari complessivi online e genera un impatto occupazionale stimato in circa 52.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno.Ad aprire i lavori l’intervento introduttivo della, seguito dai saluti istituzionali. Nel corso della mattinata è stata presentata ufficialmente ACE – Associazione Creator Economy, con il nuovo assetto associativo e le priorità per il 2026:"La creator economy non è più soltanto un trend, ma un settore industriale a tutti gli effetti. Quando un comparto diventa maturo ha bisogno di infrastrutture, regole chiare e una rappresentanza autorevole. Il nostro obiettivo è, nel quale creatività, mercato e istituzioni possano dialogare in modo performante, strutturato e continuativo", ha dichiarato"È un comparto che ha cambiato i paradigmi della comunicazione e che ora si pone in maniera matura sia nei confronti del mercato che delle istituzioni. La c, con un’associazione che cresce sia in termini di numeri che di credibilità", ha aggiuntoAmpio spazio è stato immediatamente, focus della giornata, intorno al dialogo tra associazioni e istituzioni per definire l. Il confronto ha affrontato in modo operativo i temi di advertising, disclosure, tutela dei minori, affiliazioni, claim e contenuti sensibili, chiarendo cosa cambia concretamente per creator, agenzie e brand."Le Linee guida e il Codice di condotta influencer adottati da Agcom sono il risultato di un lavoro condiviso con il settore per costruire un nuovo equilibrio tra libertà di impresa e d’espressione, diritti degli utenti e responsabilità dei creator. Non è censura, main particolar modo dei minori e dei consumatori, attraverso regole chiare su trasparenza e correttezza dei contenuti. È anche un riconoscimento della professione di influencer, che valorizza chi opera in modo responsabile e rafforza la fiducia nell’ecosistema digitale", ha dichiaratoNel corso del dibattito è stato inoltre annunciato, che sarà reso disponibile da ACE entro marzo come strumento operativo per il settore.L’attenzione nei confronti del lavoro creativo e del welfare per i professionisti della creatività che stanno cambiando il paradigma della comunicazione, ha aperto i lavori attraversoche ha affrontato gli aspetti previdenziali e fiscali del settore attraverso un appello per creare un patto tra generazioni e istituzioni e per ascoltare le richieste di questo nuovo settore e collaborare insieme per veicolare le campagne Inps."Il mondo dei creator è diventato uno dei centri vitali del lavoro contemporaneo. Muove linguaggi, informa milioni di persone e cresce con una rapidità che nessuna istituzione può ignorare., e in Italia una larga parte dei brand affida loro la comunicazione. È una realtà ormai strutturale. L’INPS ha iniziato a riconoscerne il profilo con un primo inquadramento. Ora occorre proseguire con rigore, ascolto e tutele adeguate, perché un settore così vivo merita una cornice chiara e all’altezza del suo ruolo", così il