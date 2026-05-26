USA, indice CFNAI balza ad aprile a +0,14 punti

(Teleborsa) - Giungono segnali di miglioramento per la crescita dell'attività economica americana ad aprile 2026. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è balzato a +0,14 punti da -0,15 a marzo (rivisto da -0,20 punti).



La media mobile a tre mesi è aumentata a +0,03 ad aprile, rispetto a +0,02 di marzo. L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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