IEG, RiminiWellness 2026 nel segno di intrattenimento, grandi anteprime e nuove tendenze

28 al 31 maggio

(Teleborsa) - L'innovazione, le grandi anteprime e i format televisivi di successo scelgono il palcoscenico di RiminiWellness: dal 28 al 31 maggio, la ventesima edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini e sulla Riviera si conferma l'epicentro globale del settore, affiancando all'offerta espositiva un palinsesto ricco di esclusive assolute. Una sinergia perfetta tra sport e grande intrattenimento che porta tra i padiglioni i lanci più attesi dei colossi dello streaming, l'energia dei talent show del momento e le nuove visioni del benessere.





Netflix sarà presente a RiminiWellness per svelare in anteprima Physical Italia: da 100 a 1, lo show prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile su Netflix prossimamente. Il 29 e 30 maggio sono previsti due appuntamenti dedicati allo show e alle prime immagini ufficiali. Alle attività in programma prenderanno parte due dei concorrenti in gara: Alvise Rigo e Jury Chechi. In questa competizione fisica senza precedenti, 100 concorrenti si sfidano in prove estreme che spingono al limite il corpo e la tenacia: nell’arena ogni gerarchia viene azzerata. Forza, agilità e sangue freddo sono le uniche armi per arrivare fino alla fine. Tra i concorrenti anche l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, atleta di kickboxing e icona dello spettacolo italiano Elisabetta Canalis, il “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal. L’adrenalina dello show si sposterà poi nel piazzale esterno della fiera per il 20th Celebration Party di RiminiWellness, scandito dal dj set di Giorgio Prezioso, dove verrà mostrato il trailer ufficiale.



I finalisti di Amici25 arrivano a RiminiWellness portando con sé tutta l'energia che li ha resi protagonisti sul piccolo schermo. Sabato 30 maggio, dalle 12:00 alle 13:30, i giovani talenti si uniranno ai ginnasti delle nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia e agli artisti della compagnia teatrale Kataklò per dare vita a The Art Of Movement, il grande spettacolo firmato FREDDY in programma sul palco centrale della Wellness Arena. Una narrazione scenica ideata per celebrare la dedizione e il linguaggio del corpo. Per accogliere l'entusiasmo dei fan, i protagonisti del talent animeranno un Meet & Greet dedicato allo stand FREDDY, dalle 10:00 alle 11:00, offrendo un momento di incontro esclusivo subito prima di salire sul main stage.



Per i vent’anni, RiminiWellness si regala un nuovo palco, in esterna all'ingresso Sud: sarà il benvenuto per tutto il pubblico di visitatori che, in collaborazione con Powerade Hydro Active™, potranno vivere momenti di warm up e cool down prima e dopo la visita in fiera, mentre all’interno il Powerade Hydro Active™ Pilates Stage nel Padiglione D1, sotto la direzione artistica del trainer Serafino Ambrosio, proporrà metodi d'eccellenza come Polestar Pilates e Pilates Matwork Advanced per sviluppare forza e mobilità. L’esperienza continuerà fuori fiera, sabato 30 maggio, con una speciale lezione di pilates al tramonto all’interno del palinsesto di RiminiWellnessOFF insieme a tre ospiti d’eccezione: Niccolò Famiglietti, Laura Crugnola e Silvia Fascians. L'attenzione al benessere psicofisico prosegue incrociando le grandi storie di sport e resilienza. La manifestazione celebrerà infatti i ventiquattro anni di carriera di Giorgio Petrosyan, leggenda mondiale della kickboxing noto come "The Doctor” si racconterà in un'intervista intima che ripercorrerà vittorie, infortuni e la ferrea disciplina necessaria per restare ai vertici. L'indagine interiore troverà infine spazio venerdì 29 maggio sul palco della Wellness Arena con il talk show di IOSNO l'autore e ricercatore guiderà il pubblico in un profondo confronto metacognitivo, offrendo un'esperienza diretta di auto-osservazione per esplorare le dinamiche e le scelte della mente.







Accanto agli eventi dedicati alla passione del grande pubblicoqafforza anche la propria anima business e internazionale grazie alla collaborazione con ICE Agenzia che, attraverso il programma Opportunitaly, ha curato l’incoming di operatori e industry leader da USA, Golfo, Asia Centrale e Nord Africa, mercati strategici per la crescita del brand. Il focus internazionale si affianca a un programma di alta formazione dedicato a sostenibilità ESG, business e innovazione. Il 28 maggio il convegno “Lo sport che genera valore per ambiente, comunità” aprirà il confronto con il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro, il direttore divisione VI del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Fabio Salerno e il mitigation manager UNFCCC Niclas Svenningsen, insieme a Giampiero Pastore, il segretario generale ASI Achille Sette, il presidente nazionale OPES Juri Morico, Maurizio Cremonini e il ct della Nazionale femminile di basket Andrea Capobianco. Il 29 maggio il Corso di Formazione su Sport e Sostenibilità approfondirà impatto sociale, inclusione ed economia circolare con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, Irene Stefanelli, Elena Visentin, Francesco Raganelli, l’atleta adaptive e testimonial LIFC Lucia Dimola, l’head ESG Juventus FC Felice Fabrizio, Leonardo Ghiraldini, il direttore sviluppo GOfit Michele Palmieri e il responsabile sostenibilità SCARPA Tiziano Giordano. Sempre il 29 maggio, l’Osservatorio Valore Sport promuoverà “Fitness & Sport: innovazione, comunicazione e valore per la società”, dedicato al ruolo dell’attività fisica nello sviluppo sociale. Spazio anche alla longevity economy con “Longevità tra Scienza, Mercato e Investimenti”, moderato dal giornalista e docente universitario Luigi Angelini e dal founder e ad di Business Fit Consulting Marco Biffi. Interverranno la partner TEHA Daniela Bianco, il founder e ceo di The Longevity Suite Luigi Caterino e il founder e ceo di Isokinetic Francesco Della Villa, insieme ai principali player del fitness come FitActive, RSG Group, Fitness Park, Anytime Fitness, Gym Nation Italia e Virgin Active Italia. Chiuderà il programma “Infortunio e cambi di prospettiva”, confronto tra Francesco Della Villa e il creator e imprenditore Davide Campagna dedicato al recupero fisico e mentale come opportunità di trasformazione.

Condividi

```