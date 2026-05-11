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Carburanti, prezzi stabili per benzina e diesel sulla rete nazionale

Gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit

Economia, Energia
Carburanti, prezzi stabili per benzina e diesel sulla rete nazionale
(Teleborsa) - La settimana prende il via con prezzi pressoché stabili per i carburanti sulla rete nazionale ed autostradale. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 11 maggio 2026 - il prezzo medio di benzina e diesel sono tendenzialmente invariati.

Il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,930 euro/l per la benzina e 2,007 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,000 euro/l per la benzina e 2,078 euro/l per il gasolio.
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