Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio
In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -1,55%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 71,93. Rischio di eventuale correzione fino al target 66,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 77,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)