Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -1,55%.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 71,93. Rischio di eventuale correzione fino al target 66,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 77,15.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
