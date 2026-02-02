Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,24%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 184,322 e primo supporto individuato a 183,443. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,201.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)