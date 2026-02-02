Analisi Tecnica: GBP/USD dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3767. Primo supporto visto a 1,3641. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3599.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)