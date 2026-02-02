Milano 13:46
45.909 +0,84%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:46
10.297 +0,72%
Francoforte 13:46
24.759 +0,90%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'1/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3767. Primo supporto visto a 1,3641. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3599.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
