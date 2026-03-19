Usa, PhillyFed marzo sale contro le attese a 18,1 punti

(Teleborsa) - Migliora contro le attese l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti). A marzo 2026, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a 18,1 punti da 16,3 di febbraio. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che indicavano un rallentamento a 8,3 punti.



Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.



L'indice dei nuovi ordini è sceso di circa 3 punti a 8,6, mentre l'indice delle spedizioni correnti è aumentato di 22 punti a 22,2, il valore più alto da gennaio 2025. Nel complesso, le imprese hanno segnalato un'occupazione sostanzialmente stabile e l'indice dell'occupazione è aumentato di 2 punti a 0,8 a marzo. Nel frattempo, l'indice delle scorte è aumentato di 2 punti a 1,4.



Le aziende hanno continuato a segnalare aumenti complessivi dei prezzi. L'indice dei prezzi pagati è salito di 6 punti a 44,7 a marzo, quasi annullando il calo del mese precedente. Quasi il 46% delle imprese ha segnalato aumenti dei prezzi dei fattori produttivi, mentre l'1% ha segnalato diminuzioni; il 53% non ha registrato variazioni. L'indice dei prezzi correnti ricevuti è aumentato di 5 punti a 21,2. Oltre il 21% delle imprese ha segnalato aumenti dei prezzi dei propri beni, quasi nessuna ha segnalato diminuzioni e il 75% non ha registrato variazioni.

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