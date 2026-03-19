Technogym, Alessandri: 2025 segna traguardo storico con oltre 1 miliardo di euro di fatturato

(Teleborsa) - "Il 2025 segna un traguardo storico
per Technogym. Grazie alla passione, alla competenza e al lavoro del nostro team, abbiamo raggiunto un importante risultato: oltre un miliardo di euro di fatturato, accompagnato da una forte crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari. Ispirandoci ogni giorno ai grandi campioni dello sport, consideriamo questo record non un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per continuare a migliorarci e a crescere". Lo ha detto Nerio Alessandri, Amministratore Delegato
di Technogym
, commentando i risultati 2025
.
"Oggi, più che mai, la prevenzione e la ricerca di sana longevità sono delle priorità per i consumatori
e delle grandi opportunità per gli operatori del settore - ha spiegato - Le ricerche scientifiche sono unanimi: l'allenamento della forza è cruciale per vivere più a lungo e in salute. Avere muscoli più forti, infatti, non solo rallenta l'invecchiamento, ma migliora anche la performance sportiva. Si rivela inoltre fondamentale per i sempre più numerosi pazienti che utilizzano farmaci GLP-1, aiutandoli a preservare la massa muscolare durante la perdita di peso. Per ottenere risultati efficaci, è però necessario un allenamento cardio e forza strutturato e programmato, capace di erogare un esercizio adeguato a stimolare il metabolismo".
"Technogym, con il suo ecosistema unico che unisce tecnologia, intelligenza artificiale e un patrimonio di miliardi di dati raccolti negli anni, è in grado di prescrivere scientificamente programmi di allenamento personalizzati in base agli obiettivi e alle passioni di ogni individuo - ha detto Alessandri - Oltre alle tecnologie innovative, il design esclusivo conferisce al nostro brand un posizionamento unico nel settore del wellness luxury living
".
"L'anno in corso si è aperto con un altro traguardo storico: Milano Cortina 2026 ha segnato la decima esperienza di Technogym come Fornitore Ufficiale ed Esclusivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi - ha agggiunto - Guardando al futuro, nonostante la complessa situazione geopolitica, continuiamo a investire con fiducia
nel potenziale dei mercati del wellness e della salute. Siamo pronti a guidarne l'evoluzione e a ispirare sempre più persone a vivere una vita migliore, più lunga e in salute".