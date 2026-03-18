Assegno Unico, INPS: a gennaio erogati 1,6 miliardi euro

con riferimento a 9,3 milioni di figli e 5,9 milioni di nuclei familiari

(Teleborsa) - A gennaio 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 1,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,7 miliardi del 2025.



E' quanto emerge dai dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) con riferimento al periodo gennaio 2025 – gennaio 2026, pubblicati oggi dall'Inps.



Nel dettaglio: sono 5.895.781 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno a gennaio 2026, per un totale di 9.296.623 figli: l’importo medio per figlio a gennaio 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro, e va da circa 58 europer chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 223 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

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