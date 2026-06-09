Dalla Sega (Presidente Bancomat): "necessario rafforzare lavoro sinergico su infrastrutture di pagamento"

tra banche, esercenti, istituzioni

(Teleborsa) - "L'attrattività di un Paese passa anche per le infrastrutture che lo sostengono e quelle relative ai pagamenti sono fondamentali per l’economia e non devono essere soggette a decisioni provenienti dall’estero in grado di condizionarne l’operatività". Così Franco Dalla Sega, Presidente di Bancomat nel corso dell'evento "Futuro Capitale" in corso a Roma.





"L’Italia - sottolinea Dalla Sega - è in una buona situazione sotto questo punto di vista ma è necessario proseguire il lavoro in un’ottica di innovazione continua e di creazione di valore per tutti gli attori del sistema. Infatti, siamo consapevoli che un'infrastruttura in generale, e quella legata ai pagamenti in particolare, vale davvero solo se crea valore per chi la usa, e questo si ottiene attraverso una sinergia sempre più forte tra banche, esercenti, istituzioni, circuiti di pagamento. Non come alternativa al mercato, ma come terreno condiviso su cui il mercato italiano dei pagamenti può crescere e competere con i grandi player internazionali."







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