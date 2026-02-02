Milano
13:50
45.861
+0,73%
Nasdaq
30-gen
25.552
0,00%
Dow Jones
30-gen
48.892
-0,36%
Londra
13:50
10.283
+0,58%
Francoforte
13:49
24.747
+0,85%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 14.07
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 10:30)
Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.452,04 punti
In breve
,
Finanza
02 febbraio 2026 - 10.30
Milano mostra un -0,17% alle 10:30 e continua gli scambi a 45.452,04 punti.
Condividi
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,73%
