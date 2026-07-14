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Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,03%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.366,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,03%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,03%, archiviando la seduta a 8.366,85 punti.
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