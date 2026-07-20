Milano 20-lug
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Nasdaq 20-lug
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Londra 20-lug
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Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,04%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 51.862,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,04%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 51.862,79 punti.
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