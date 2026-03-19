Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,66%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.593,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,66%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa dell'1,66% e archivia la seduta a 25.593,03 punti.
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