Dl Sicurezza, il governo accelera: dal fermo preventivo a tutele legali per gli agenti

(Teleborsa) - Lesono al centro del vertice di governo convocato questa mattina a Palazzo Chigi dalla. Dalla riunione dovrebbe uscire il pacchetto di misure destinate a entrare in un decreto legge da portare in Consiglio dei ministri mercoledì pomeriggio."Noi siamo pronti e speriamo che il decreto sicurezza arrivi in Cdm mercoledì, non per la cronaca delle ultime ore ma perché è giusto che ci siano dentro tutte le norme che servono, compresa ad esempio quella che prevede lo sgombero di tutti gli immobili occupati abusivamente, non solo della prima casa, e quella che taglia i ricongiungimenti familiari, perché un conto è accogliere chi scappa dalla guerra, un conto è accogliere anche gli altri 20 amici e parenti e compresa quella che toglie il sostegno a chi è oggi a spese degli italiani e commette un reato. Quindi conto che il decreto sicurezza sia completo al 100%, compresa lalo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati" ha commentato il"Non è corretto chiamarlo così, noi parliamo di una tutela legale come la non automatica iscrizione nel registro degli indagati" ha affermato il leader della Lega e vicepremier parlando a Rtl 102.5. "Una tutela legale certamente sì e l'abbiamo già inserita fino a 10mila euro per le spese legali. Io penso anche alla non automatica iscrizione nel registro degli indagati per gli agenti – ha aggiunto Salvini –. Penso all'agente che dopo una lunga carriera a Milano è stato costretto a rispondere a quello spacciatore nel bosco di Rogoredo che ha estratto un'arma, di notte, al buio, a decine di metri di distanza. Se estrai una pistola è perché è l'ultima via, non lo fai perché sei un pistolero. Cominciare un calvario giudiziario che non dovrebbe neanche aprirsi è qualcosa che può causare un enorme danno. Maggiori tutele per chi armato difende le nostre vite le ritengo fondamentali. Da ministro dei trasporti sto lavorando anche sul fronte della sicurezza sui treni"."Sabato abbiamo visto azioni terroristiche, quando ci sono attacchi da tre lati a pattuglie che vengono isolate, e stiamo parlando di professionisti, con sassi, pietre, martelli e bombe carta non è qualcosa di improvvisato e di pre organizzato motivo per cui alcune norme che avevamo elaborato come Lega nei mesi passati diventano urgenti, penso alla possibilità di fare perquisizioni sul posto, al fermo preventivo fino a 12 ore, io direi fino a 24 ore e poi anche la cauzione per chi organizza cortei. Io ricordo che alla Lega in passato venne chiesto di lasciare una cauzione in caso qualche cretino avesse fatto un danno, noi le abbiamo lasciate e non abbiamo mai perso un euro. Ritengo ragionevole responsabilizzare chi organizza cortei da un punto di vista assicurativo. Noi proponiamo che entri in questo pacchetto con una corsia accelerata". Il fermo preventivo verrebbe attuato in base a "elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all'uso di caschi" o altri strumenti per camuffare il volto.Tra le norme contenute nel pacchetto anche il divieto di andare in giro con un coltello. "Che ci sia il divieto, anzi per la Lega l'ipotesi iniziale era che valesse sopra una certa dimensione di lama. Per me, esclusi i motivi di lavoro, non è che voglia male agli arrotini, ma uno non deve andare in giro col coltello, basta. E per me deve entrare nel decreto" ha detto"Nel decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri settimana prossima io sto insistendo per inserire proprio l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, come è già per norma, ma anche di tutte le altre case occupate abusivamente – ha affermato Salvini – il diritto alla proprietà privata e il diritto alla casa non può essere limitato alla prima casa" l'occupazione "è un reato, punto"."Il tema non è la guerra tra affitto breve o affitto lungo. Se rendiamo certo il rientro in possesso di un immobile per cui c'è un'occupazione abusiva e per cui non c'è più il pagamento di quanto previsto, vedrai che convivono sia gli affitti brevi che gli affitti lunghi – ha affermato– è questo il tema di chi ha paura di affittare a medio lungo termine".